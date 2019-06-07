Возобновлено строительство жилого комплекса "Подол Град Vintage"

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы девелопера – компании Edelburg Development

Ранее возведение жилого комплекса, расположенного на Вознесенском спуске, 28 в Подольском районе столицы было остановлено по инициативе группы людей, называющих себя "защитниками интересов" Подола. Несколько дней назад в средствах массовой информации был опубликован ряд размытых материалов о якобы "незаконности строительства", который ввел в заблуждение жителей города и инвесторов жилого комплекса.

"Остановка стройки – это попытка рейдерского захвата территории, проплаченные митинги и протесты, тщательно спланированные "археологические раскопки" и пиар представителя инициативной группы, который не так давно заявил о намерении баллотироваться в парламент. К сожалению организаторов, попытка не увенчалась успехом", – рассказала Марина Кравченко, коммерческий директор компании Edelburg Development.

В конце прошлого года возведение жилого комплекса "Подол Град Vintage" было остановлено. Организованная и профинансированная инициативная группа ходатайствовала с рядом исков о незаконности строительства, мотивируя тем, что общественность против застройки исторической местности, а также отсутствием разрешительных документов и согласований, что не является достоверной информацией.

О земле

Строительство жилого комплекса "Подол Град Vintage" ведется на земельном участке, который находится в законном пользовании Киевского учебно-производственного предприятия №3 (УПВ-3) УТОС с целевым назначением 02.10 "Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры". Согласно Статье 92 Земельного кодекса Украины, Киевское учебно-производственное предприятие №3 (УПВ-3) УТОС входит в число тех субъектов, которым законом дано право владеть землей на праве постоянного пользования. Также выше упомянутое предприятие является заказчиком строительства жилого комплекса и привлекает инвесторов и подрядные организации на законном основании.

О документах

В СМИ распространялась неправдоподобная информация об отсутствии разрешительных документов у застройщика и информация о том, что девелопер продавал потенциальным инвесторам "веселые картинки" и что "никакого проекта пока не существует". Застройщиком были получены в определенном законом порядке все необходимые исходные данные и технические условия для проектирования, была повторно привлечена проектная организация ООО "Эдельбург Архитектс" в качестве генерального проектировщика, которая, собственно, и разработала проект жилого комплекса.

В 2018 году откорректированная проектная документация прошла экспертизу ООО "Укрэкспертиза в строительстве", код ЕГРПОУ 38781094 от 20.08.2018 года № 0136-4299-18/УЕБ/А, главный эксперт проекта Филинский Л.В., и была признана такой, что соответствует всем требованиям, стандартам, правилам, определенным действующим законодательством. Откорректированная проектная документация и генеральный план были также повторно согласованы уполномоченными в сфере охраны культурного наследия органами – Министерством культуры Украины № 994/10/2/61-18 от 12.10.2018 года и №112/10-2/61-19 от 04.02.2019 года.

Право проводить строительные работы согласно требованиям Закона Украины "Про урегулирование градостроительной деятельности", осуществляется на основании разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции. Новое разрешение было получено в апреле этого года, № ІУ 113190951307 от 05.04.2019 года. Тогда же была проведена повторная проверка объекта Государственной архитектурно-строительной инспекцией, по результатом которой не было обнаружено нарушений. С подтверждением данной информации, которая находится в открытом доступе, можно ознакомиться на сайте ГАСИ Украины. Согласно законодательству, невозможно получить разрешительные документы, не имея градостроительных условий и ограничений, проектной документации, которая прошла экспертизу, всех согласований в том числе и согласований Министерства культуры Украины, а также разрешения на земельные работы, поскольку Подол – это историческая часть города.

Выводы

"В феврале 2019 года мы повторно прошли проверку соблюдения субъектами градостроения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил. 25 февраля 2019 года по результатам проверки был составлен акт, которым подтверждено отсутствие нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Закон на стороне девелопера. Также мы еще раз акцентируем внимание на том, что до момента получения новых разрешительных документов, продажа квартир была остановлена, впрочем, как и сама стройка. На стройплощадке не было ни техники, ни строительной бригады. В Центре продаж, который расположен рядом с объектом, мы не проводили консультационных встреч, он был закрыт", - рассказала Марина Кравченко, коммерческий директор компании Edelburg Development.

Распространенная в СМИ информация об отсутствии разрешительной документации и неправомерность проведения строительных работ беспочвенная. Что касается наличия криминальных дел и арестов, стоит отметить, что согласно определению Подольского районного суда города Киева в деле № 758/3609/19 от 1.04.2019 г. объект строительства ЖК "Подол Град Vintage" под арестом не находится: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81632303

Данный факт подтверждается информацией из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество и Реестра права собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов и отчуждения объектов недвижимого имущества по состоянию на май 2019 года. Криминальное производство, внесение в Единый реестр досудебных расследований за № 42018000000002250 от 03.09.2018 закрыто в связи с отсутствием состава криминального правонарушения.

Что касается привлечения подрядных организаций для осуществления строительных работ жилого комплекса "Подол Град Vintage", стоит отметить, что у застройщика основным критерием выбора является наличие лицензии, мощной материально-технической базы и опыта в реализации проектов строительства.

Также в сообщении говорится о том, что распространенные негативные отзывы в средствах массовой информации об архитектуре комплекса, о том, как он усложнит трафик и ухудшит качество жизни района в целом, – это отчасти проплаченные сообщения, они не могут быть объективными.

"Подол Град Vintage" – высокотехнологичный современный комплекс, который своим архитектурным решением является гармоничным продолжением жилого микрорайона Воздвиженка. Конечно, он может кому-то не нравиться, но это мнение остается субъективным. В связи с тем, что стройка была приостановлена, мы вынуждены сместить сроки ввода комплекса в эксплуатацию на конец 2020 года, за что приносим извинения своим инвесторам. Но они могут быть уверенными в том, что отпразднуют новоселье в своих квартирах", - сообщила Марина Кравченко.

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