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"Время покупателя": для продавцов недвижимости в Украине наступил кризис

13 июля, 10:27

Ксения Капустинская , Анастасия Ищенко

Спрос на квартиры низкий, поэтому собственникам приходится идти на уступки

На рынке недвижимости в Украине наступает "время покупателя" – период, когда продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы продать жилье. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

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По его словам, такая ситуация сложилась из того, что сейчас у населения низкая покупательская способность, в стране нестабильность по причине внутренних и внешних факторов, а национальная валюта имеет шанс на девальвацию, ведь экономика на спаде.

"Цены на недвижимость расти не будут. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится. Самая дорогая недвижимость сохранится в Киеве и здесь, конечно же, снижение цен стоит ждать в последнюю очередь. В этом регионе наибольшая экономическая активность, люди всегда будут ехать за работой в столицу, поэтому текущая средняя стоимость квадратного метра квартиры в диапазоне 1250 долларов, вероятно, сохранится", — пояснил эксперт.

Подробнее о том, чего ждать от цен на квартиры, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, почему риелторы бьют тревогу из-за нового закона о недвижимости:

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недвижимость цены жилье квартиры цены на квартиры рынок недвижимости

Источник: Сегодня

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