Всемирный банк проверит земельный кадастр Украины

Такой аудит не проводился в последнее десятилетие

После того как в апреле 2020 года Верховная Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам, Всемирный банк захотел помочь с проведением технического аудита в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава ведомства Роман Лещенко, пишет УНИАН.

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"Всемирный банк взялся помочь с техническим аудитом в Госгеокадастре, который не проводился десять лет. Но уже через несколько недель мы получим базовую информацию о том, что имеем", – сказал он.

И добавил, что сейчас проводится расследование относительно программы бесплатной приватизации земель, которая проводилась с многочисленными нарушениями.

"У нас нет центральной системы с перечнем людей, которые получили земельные участки. Были люди, которые по пять раз получали землю в разных областях Украины. Было роздано около 700 тыс. га земель, но это не была прозрачная процедура, существовали схемы по обходу систем документации", – сказал он.

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Лещенко отметил, что еще одной проблемой является то, что вся система Госгеокадастра использует оборудование, не находящееся на гарантии.

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Напомним, в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

С незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен. Таким образом, почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени. По объемам теневого рынка агропродукции лидируют две украинские области – Николаевская и Одесская. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс. га.

Ранее сообщалось, что экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил продавать и покупать землю только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

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