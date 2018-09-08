Взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам

Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности АЗС – опасный объект

В Одессе на станции техобслуживания вблизи жилых кварталов недавно случился пожар – загорелись смазочные материалы, и уже через несколько минут начались взрывы неизвестных веществ. Соседние дома не пострадали только чудом. А ведь жители многоэтажек в Украине годами протестуют против строительства автозаправочных и технических станций под окнами своих домов.

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить расстояние от СТО и АЗС до жилых домов в Киеве.

Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения:

"Расстояние от малой заправки до жилых домов должно, согласно ГСН, составлять 25 метров. Средней заправки – 40 метров, большой – 50 метров".

Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности АЗС – действительно, взрывоопасный объект. Например, в июне-2018 водитель забыл вынуть шланг из бака и начал ехать – взрыв было слышно и видно в нескольких километрах от места ЧП.

Но в Киеве некоторые новостройки находятся в 10 шагах от АЗС. Речь не только о бензиновых заправках – в одном из спальных районов жителей пугает газовая станция.

Местная жительница Наталья жалуется, что несколько раз обращались к главе районной администрации, но все без толку. Кроме взрывоопасности людям мешает запах. На самой АЗС документы, которые подтвердили бы законность ее расположения, показать отказываются.

Напомним, недавно пожар на заправке произошел и в Запорожье - загорелся автомобиль, стоящий в очереди. По словам очевидцев, сначала был слышен хлопок, после чего из-под капота появилось пламя. К тушению сразу же приступили сотрудники станции.