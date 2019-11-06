"Яркие цвета будут бледнее": эксперт дала советы тем, кто ищет отель на праздники

Обращать внимание следует не только на качество, но и на количество отзывов

/ Фото: Pixabay

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До новогодних праздников осталось всего ничего, а значит, пора задуматься о том, где и как их отмечать. Сейчас существует множество площадок, на которых легко можно найти подходящий вариант – будь то отель, апартаменты или загородный дом.

Как советует глава отдела бронирования Ribas Hotels Group Валерия Рожко, обязательно нужно обращать внимание на отзывы, и не только на то, что пишут, но и на их количество. Т.к. чем больше отзывов имеет объект размещения, тем больше вероятность, что вы найдете его по приезду.

"Не доверяйте отелям с небольшим количеством фото (до пяти), либо слишком отфотошопленным снимкам. Помните, в жизни все яркие цвета будут смотреться бледнее, а все "огромные" комнаты – меньше. Если вы бронируете отель не за границей, а в Украине, лучше бронировать напрямую через официальный сайт, либо по телефону. Так вы сможете получить максимум ответов на вопросы, попросить скидку и составить примерное впечатление об отеле", – рассказывает Рожко.

Подробнее о том, как подешевле снять жилье, читайте на сайте "Сегодня" – Бронируем жилье на праздники: как сэкономить и где найти лучший вариант

А о ценах на популярные среди украинцев туры узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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