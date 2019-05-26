Загородный дом на все лето: где и за сколько арендовать

Наибольшей популярностью пользуются населенные пункты под Киевом и Одессой

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В преддверии лета все больше людей задумывается о том, чтобы из шумных и жарких мегаполисов переехать куда-то поближе к природе, хотя бы на месяц-другой. Но далеко не у всех есть дачи, где можно было бы спрятаться от городской суеты и насладиться природой. Именно поэтому в соцсетях, во многих онлайн-группах по сдаче жилья в аренду все чаще появляются объявления о том, что люди ищут на лето дачу или небольшой домик рядом с лесом и рекой.

"Снимем на две семьи дачу на лето. От двух комнат, каким будет ремонт – неважно, мы не привередливые. Удобства могут быть и во дворе, но очень хочется наличие водоема рядом, чтобы было где покупаться и рыбу половить", – пишет киевлянка Алена в одной из групп на Facebook.

И это далеко не единичный случай. Риэлторские сайты тоже под завязку набиты предложениями о сдаче в аренду на лето домов в поселках. Сайт "Сегодня" решил разобраться, за сколько можно снять дачу, почему этим интересуется все больше людей и какие населенные пункты пользуются наибольшим спросом.

Средние цены на дачи варьируются от 4 до 10 тыс. грн

Цены на аренду летнего жилья по Украине довольно сильно отличаются, ведь есть множество факторов, которые повышают стоимость домов. Так, например, подальше от Киева небольшой домик без удобств можно снять и за 2500 грн. Но предлагают также и фешенебельные коттеджи, которые обойдутся в 20 тыс. грн за месяц.

Роман Герасимчук, директор City Development Solutions в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что диапазон цен на аренду загородного дома может удивить своим разбросом – от 200 долларов за небольшой частный домик с "бабушкиным" ремонтом до 20 тыс. долларов в месяц за виллу с авторским ремонтом площадью 600 кв.м. на берегу Днепра.

"Если говорить о неком среднем показателе, то ориентироваться можно на 500-700 долларов в месяц – в таком бюджете можно найти неплохой дом на 2-3 спальни с современным ремонтом и ухоженным участком. В конечном итоге, найти можно жилье на любой вкус, а проведенное за пределами Киева время позволит восстановиться перед очередным учебным или рабочим годом и набраться сил к осени", – поясняет Герасимчук.

Аналитики OLX подсчитали, что аренда дачного участка на все лето обойдется в среднем 16 тыс. грн, т.е. по 4 тыс. грн в месяц. Правда, не стоит забывать, что многое зависит от локации, ведь дома в пригороде Киева или Одессы будут стоить значительно дороже, нежели домик где-то в Житомирской области.

"Коттедж на все лето в Украине можно снять в среднем за 53 000 грн. Дом обойдется даже дешевле 35 000 грн. На лето арендаторы выставляют и дачи. Дачный участок на сезон будет стоить 16 000 грн. То есть арендная плата домика за месяц может стоить, как средняя съемная комната в центре столицы", – отмечают в компании.

Чаще всего дачи снимают под Киевом и Одессой

На риэлторских сайтах наибольшее количество предложений загородных домов на лето – в населенных пунктах недалеко от Киева и Одессы.

"География спроса на аренду коттеджей в значительной степени совпадает со структурой спроса на покупку коттеджей. Популярностью пользуются Обуховское, Броварское, Бориспольское, Житомирское направления, а также коттеджи, расположенные в пределах Киева (например, дачи на Осокорках). Определяющими факторами в случае выбора являются направление и удаленность от основного места жительства. За редким исключением люди предпочитают арендовать дома так, чтобы иметь возможность легко добраться туда от квартиры", – рассказал Герасимчук.

Одесса по популярности даже обходит Киев, ведь на время курортного сезона все хотят переместиться поближе к морю. В компании OLX подсчитали, что сейчас в Одесской области рекордное количество предложений для аренды домиков в отпуск – 49%. А 43% летних вариантов находятся в Киевской области. Третье место в рейтинге съемного жилья занял Днепропетровский регион.

Правда, если вы планируете арендовать домик на лето, то лучше поторопиться, ведь в курортных городах такие объекты разбирают достаточно быстро, а внезапно наступившая жара этому только способствует.

Арендодатели предпочитают сдавать жилье на более долгий срок, но если речь идет об аренде дачных участков, здесь чаще всего предлагают аренду на три летних месяца, а вот тех, кто хочет пожить за городом месяц ,просят не беспокоить.

Дачи арендуют семьи с детьми и фрилансеры

Аренда дачных участков – довольно давняя тенденция, которая не набирает сумасшедших оборотов, но зато уверенно сохраняется из года в год. Чаще всего об аренде жилья за городом на летний период задумываются те, кто может работать из дома без особо ущерба. Фрилансеры, либо же те, кто работает на удаленке, могут без труда переместиться в любое место, лишь бы там был интернет.

"Одна из категорий потенциальных арендаторов – специалисты, работающие удаленно и избавленные от необходимости ежедневно присутствовать в Киеве. Основные требования к дому в таком случае – безопасность, обеспеченность инфраструктурой и современное техническое оснащение дома", – отметил Герасимчук и добавил, что также большой популярностью такие предложения пользуются у семей с детьми, для которых это один из возможных способов провести летние каникулы за пределами города, не покупая собственную дачу.

Еще арендовать дачные участки могут люди старшего поколения, но сейчас это не слишком распространенное явление.

Герасимчук отмечает, что для многих семей подобная аренда — это действительно оптимальный вариант, так как на покупку собственной дачи не всегда есть средства, да и содержание загородного дома в зимний период несет дополнительные затраты и определенные риски, связанные с криминогенной обстановкой.

"Таким образом, складывается win-win ситуация, когда арендаторы избавлены от хлопот по содержанию дома в зимний период, а владельцы арендных дач получают дополнительный источник дохода и присмотр за домом на период отпусков. Впрочем, владельцы загородной недвижимости, которые не проживают там самостоятельно, совершенно не против сдавать коттеджи на весь год", – отметил эксперт.

Отметим, недавно сайт "Сегодня" делился с читателями советами насчет того, как сбить цену на аренду квартиры.

Ранее, напомним, "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине появились новые мошеннические схемы аренды жилья.

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