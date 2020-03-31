Земля на горизонте: кто и когда сможет завладеть украинскими черноземами

Открытие рынка земли в Украине отложили на год и три месяца, а лимиты на покупку земли урезали

Одним из ключевых законов, на принятии которого настаивал Международный валютный фонд в обмен на следующую кредитную программу, был закон об открытии рынка земли. В последнее время никто не скрывал, что окончательное одобрение кредитной программы Украина получит только после того, как будет полностью проголосован и подписан президентом законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Коронавирус и связанный с ним карантин существенно подпортили экономическую ситуацию в Украине, которая и так с конца минувшего года страдала от наметившегося в мире спада промпроизводства. И в этой ситуации помощь МВФ, по мнению экспертов, стала единственным вариантом для Украины пройти сложный период с деньгами, которые сейчас крайне нужны для финансирования медицинской отрасли и повышения социальных выплат, и без ощутимого ухудшения макроэкономических показателей.

Именно поэтому руководство Верховной Рады решило отойти от прежних принципов, от неспешного рассмотрения законопроекта, с четким соблюдением регламента и графика работы парламента. На третьем внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта, которое открылось в 16:30, рассмотрение поправок было продолжено в ускоренном темпе (раньше сайт "Сегодня" рассказывал, что политсилы, возражающие против открытия рынка земли, завалили законопроект "законодательным спамом", подав свыше 4000 поправок к небольшому по объему закону). На тот момент оставалось рассмотреть чуть меньше тысячи поправок (с 3299-й по 4018-ю). Прозаседав почти до часу ночи, народные депутаты одолели их все за один день. В итоге уже после полуночи законопроект был проголосован во втором чтении и в целом и направлен на подпись президенту. Правда, уже к полудню 31 марта в Раде были зарегистрированы два проекта постановления об отмене принятого закона о рынке земли.

Нормы изменились

В окончательный вариант законопроекта был внесен еще целый ряд существенных изменений. Хотя из 4018 поданных депутатских поправок были учтены только 7, а кроме того – замечания президента. В частности, по требованию Владимира Зеленского было решено увеличивать лимиты на приобретение земли поэтапно: до 2024 года одно физлицо будет иметь право владеть только 100 гектарами сельскохозяйственной земли, а после этого в одних руках можно будет концентрировать 10 000 га. Такой же лимит – в 10 тыс. га – установлен для юридических лиц. При этом юрлица смогут покупать землю сельхозназначения только после 1 января 2024 года.

Первоначально, напомним, планировалось разрешить одному человеку или юрлицу владеть чуть ли не 200 тыс. га, сосредоточив в одних руках до 0,5% всех сельхозземель Украины.

Кроме того, введение рынка земли отложили. Первоначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года, теперь же дату перенесли до 1 июля 2021 года. Как отметил во время заседания ВР первый вице-спикер Руслан Стефанчук, на необходимости отсрочки также акцентировал президент.

И, наконец, еще одним принципиальным новшеством стал запрет на продажу земли государственной и коммунальной собственности.

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Земля – только для украинцев

В соответствии с законом, право на получение сельскохозяйственной земли в собственность после вступления закона в силу получат:

граждане Украины;

юридические лица, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, государство или территориальные общины;

территориальные общины;

государство;

банки, но исключительно в порядке взыскания земли как предмета залога. Но в течение двух лет эти участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах.

В законе перечисляется множество запретов и ограничений на покупку земли. Больше всего на слуху была, конечно, норма о запрете на приобретение земли иностранцами. Эта норма сохранилась, однако, если по итогам всеукраинского референдума будет принято решение о допуске иностранцев на украинский рынок земли, эта статья закона утратит силу. Также, до проведения референдума, иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам запрещено становиться членами (акционерами) юрлиц, владеющими землей сельхозназначения. Эта статья также может быть отменена по итогам референдума.

/ Фото: Сегодня

В тренде 19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине

Кому никогда не продадут землю

Однако ряд запретов, касающихся иностранцев, продолжат действовать, какими бы ни были результаты референдума. В частности, при любых условиях, независимо от результатов референдума, иностранцам-физлицам и иностранным компаниям будет запрещено приобретать украинскую землю сельскохозяйственного назначения, расположенную ближе чем в 50 км от государственной границы Украины.

Также будет запрещено приобретать любые участки:

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российским компаниям, гражданам России (государства, признанного государством-агрессором или государством-оккупантом);

(государства, признанного государством-агрессором или государством-оккупантом); лицам, связанным с террористическими организациями;

юридическим лицам, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства;

юридическим лицам, в которых невозможно установить бенефициарного собственника (контролера);

(контролера); юридическим лицам, бенефициарные собственники (контролеры) которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

физическим и юридическим лицам, к которым применены санкции в виде запрета на приобретение в собственность земельных участков (в соответствии с законом "О санкциях"), а также связанным с ними лицам;

в виде запрета на приобретение в собственность земельных участков (в соответствии с законом "О санкциях"), а также связанным с ними лицам; юридическим лицам, которые созданы по законодательству Украины, но находятся под контролем физ- или юрлиц, включенных в список государств, которые не сотрудничают с FATF в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Запреты для украинцев

Для граждан Украины также будут действовать серьезные ограничения. В частности:

запрещено приобретать право собственности на землю с/х назначения при отсутствии документов, подтверждающих источник происхождения средств , за которые приобретается земля;

, за которые приобретается земля; запрещена продажа участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности;

запрещено отчуждение и смена целевого назначения с/х участков частной собственности, расположенных на временно оккупированных и аннексированных территориях Украины (кроме передачи их в наследство);

(кроме передачи их в наследство); запрещено отчуждение в пользу юрлиц с/х участков для товарного сельхозпроизводства, паев, которые находятся в частной собственности.

Из последнего правила, впрочем, есть исключения. В частности, можно:

передавать землю банкам как предмет залога;

передавать участки в наследство;

производить равноценный обмен с юрлицами;

отчуждать участки для общественных нужд.

Покупку земли сделали доступнее

Для защиты собственников земли в начале существования рынка, до установления действительно рыночных цен, принято решение запретить продавать землю по цене ниже оценочной стоимости. Причем если раньше предполагалось, что такая норма будет действовать только 5 лет, то в окончательном варианте законопроекта ее решено было продлить на десятилетие – до 2030 года.

Также покупку земли сделали более доступной для нынешних постоянных пользователей. Первоначально планировалось разрешить им покупать землю в рассрочку на 5 лет, однако затем срок возможной рассрочки увеличили до 10 лет. Также постоянным пользователям разрешили покупать землю по цене нормативной денежной оценки и без проведения земельных аукционов. Речь о таких категориях пользователей:

граждане, владеющие участком на правах постоянного пользования; граждане, владеющие с/х участком государственной и коммунальной собственности на правах пожизненного унаследованного владения; арендаторы, которые приобрели право аренды путем переоформления права пожизненного пользования до 2010 года.

Кроме того, до 1 октября 2020 года Кабмин должен разработать порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в т ч. фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения. Также на местах должны быть созданы бюджетные Фонды развития сельских территорий. Для этого, правда, нужно будет принять отдельный закон, разработкой которого сейчас занимается Кабмин. Предполагается, что Фонды развития сельских территорий будут созданы в составе специальных фондов государственного и местных бюджетов. Деньги из этих фондов будут направляться на развитие сельской инфраструктуры, на проекты энергосбережения, на развитие образования и медицины в сельской местности и на поддержку малых и средних сельхозпроизводителей.

Как Верховная Рада принимала закон о рынке земли, смотрите в сюжете:

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