Закон о риелторах: эксперт подсчитал, как подорожает купля-продажа квартир

В Украине предлагают ввести новые правила, по которым все операции с любой недвижимостью должны будут проходить через посредников – брокеров или риелторов. Об этом говорится в законопроекте № 3618, зарегистрированном в Верховной Раде. Если проект примут, придется оформить паспорт квартиры, внести его в специальную базу и получить уникальный номер. Без этого номера нельзя будет даже подавать объявление.

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Авторы законопроекта уверяют: обновить правила нужно для детенизации операций с недвижимостью. Но кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что проект приведет к потерям для собственников, покупателей и арендаторов, даже если в какой-то мере и выведет рынок из тени.

"Обязательное участие риелторов будет означать, что при составлении договора купли-продажи людям придется платить комиссию, обычно около 5%. Это несколько тысяч долларов. Придется платить комиссию риелтору и при подписании договора аренды. Для риелторов такой закон может быть выгоден. Спрос на их услуги вырастет. Сертификация и экзаменация не составят серьезных проблем. Как показывает опыт сертификации других видов деятельности, экзамены несложные и их может пройти человек, знакомый с основами законодательства в своей сфере. Однако за обязательное обучение и экзамены придется заплатить", – говорит Хмелевский.

Подробнее о законопроекте читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Украинцы не смогут без посредника сдать или продать недвижимость: что готовят депутаты".

Также специалисты рассказывали новостям "Сегодня", что будет с украинским рынком недвижимости после карантина:

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