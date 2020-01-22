Законопроект о долгостроях: власти хотят нагрузить местные бюджеты

На достройку одного дома нужно в среднем от 500 миллионов до миллиарда гривен

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Украине продолжаются проблемы с долгостроями. Граждане вкладывают деньги в квартиры еще на этапе строительства, но по итогу многие дома замораживают и не достраивают. Например, в конце 2019 года "Укрбуд" приостановил строительство домов для 13 тысяч семей.

Теперь власти планируют исправить ситуацию, и уже готовят соответствующий законопроект. В нем, в частности, предлагают переложить достройку проблемных объектов на плечи местных бюджетов. Насколько это возможно и правильно, эксперты сказать затрудняются.

"Бюджет – это средства налогоплательщиков; почему они должны пойти на решение этого вопроса, а не на, скажем, развитие социальной инфраструктуры?" – комментирует ситуацию управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская добавляет, что на достройку того или иного объекта потребуется в среднем от 500 млн до 1 млрд грн. Если учесть, что только в Киеве 51 незаконченная стройка, сложно представить, где взять столько денег из местного бюджета.

"Было бы разумно предусмотреть возможность муниципально-частного партнерства в вопросах решения долгостроев. То есть привлекать к проектам частный капитал, застройщиков, которые не боятся вызовов, имеют достаточный опыт на рынке, а также финансовую возможность взять на себя ответственность реализовать подобный проект и дать ему второй шанс. При этом, разумеется, бизнесу нужно понимать экономическую рентабельность (свою выгоду) в данном проекте: это может быть участок по соседству со стройкой, пригодный для застройки, налоговые преференции, содействие по части подключения к инженерным сетям и пр.", – говорит Лаевская.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Проблемы с долгостроями: украинцев, которые неудачно вложились в стройку, не защитят

Напомним, ранее кризис "Укрбуда" удалось решить – "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы, а финансировать это будут за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя":

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