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Защищает ли домофон от квартирных воров: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 08:13

Злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев

Защищает ли домофон от квартирных воров: эксперимент "Сегодня" Недвижимость Злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев

Эксперты уже неоднократно предупреждали, что в Украине начался бум квартирных краж. Теперь воры научились проникать даже в запертые подъезды – домофоны перестали быть для них помехой. При этом преступникам часто помогают сами жители многоэтажек. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как защитить жилье. 

В рамках эксперимента съемочная группа решила попытаться зайти в подъезд с домофоном. Наш корреспондент начал звонить в квартиры и представляться сотрудником интернет-службы. Проникнуть в дом получилось с первой же попытки – без лишних вопросов. Эксперимент повторили в другом доме – результат оказался тем же. Горожане без подозрений впускают незнакомцев, создавая опасность и для собственного жилья, и для соседского.

Но проникнуть в дом можно и без помощи доверчивых жителей. Каждая модель домофона имеет стандартный код открытия, который можно легко найти в интернете. Если набрать нужную комбинацию цифр, дверь откроется автоматически.

Универсальными комбинациями активно пользуются квартирные воры, говорит эксперт по безопасности Михаил Гулак. Потому, если хотите обезопасить подъезд от проникновения посторонних, следует изменить заводские настройки. 

"Это легко проверить, я ввожу сейчас специальные цифры и если это стандартные настройки я двери открываю. Технический персонал может изменить в настройках этот код, для того чтобы жильцы его знали, но никто больше не знал", – советует Гулак.

Эксперт раскрывает еще один секретный метод квартирных воров. Чтобы открыть двери, они используют прозрачный скотч. Его заранее наклеивают на магнит двери.-Тогда ее достаточно сильно дернуть – и можно зайти в подъезд, заодно избежав специфического сигнала домофона.

Таким образом, чтобы защитить квартиру от воров, контролируйте состояние дверей в подъезд и договоритесь с соседями о замене заводских настроек.

Напомним, также журналисты "Сегодня" провели другой эксперимент и выяснили, безопасно ли в доме с консьержем.

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Тег безопасность, воры, кражи, квартирные воры, домофон

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Источник:

Сегодня

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