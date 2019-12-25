Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д).

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Напомним, 12 декабря парламент разблокировал подписание проекта закона 2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Тогда документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и его направили на подпись президенту.

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Как сообщалось, 5 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в сжатые сроки и облегчает процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которой Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов (ЖК) и тысячи покупателей.

Также мы сообщали о том, что цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку.

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