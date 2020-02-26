"Земля бесценна": у Зеленского посоветовали украинцам не спешить с продажей паев

После проведения земельной реформы в Украине цены на землю вырастут, поэтому украинцам не следует торопиться с продажей паев. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

"Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем владельцам паев: не спешите продавать их! Земля бесценна. Мировой опыт показывает, что после проведения земельной реформы цены на землю начинали расти в геометрической прогрессии. Украина является одним из ключевых балансодержателей черноземов, в мире таких грунтов очень мало. С каждым годом эта земля будет только дорожать. Это лучше любого банковского депозита!" – сказал Лещенко.

Подробнее об этом читайте в интервью Романа Лещенко сайту "Сегодня" – "Все скупят иностранцы и банки: у Зеленского развеяли мифы о земельной реформе".

Напомним, в Верховной Раде Украины с 6 февраля продолжается процесс рассмотрения во втором чтении законодательства об обороте сельскохозяйственных земель. Депутатам предстоит рассмотреть более четырех тысяч поправок.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, что изменит открытие рынка земли в Украине:

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