Жилье дорожает: названы топ-способы сэкономить на аренде

Журналисты "Сегодня" узнали, как платить минимальную цену за съемные "квадраты"

Реклама

В Украине вновь дорожает аренда жилья. В целом аренда столичных "квадратов" бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15. Однокомнатную квартиру на окраине Киева уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц, и это без учета оплаты коммуналки. Близость к метро добавляет к стоимости минимум тысячу гривен.

"6-8 тыс. гривен – это однокомнатная бюджетная квартира. Это квартиры с советским ремонтом, но чистые и достаточно ухоженные. Близко к метро, ​​даже маленькие квартиры – гостинки, хрущевки – будут стоить от 7 тыс. гривен", – рассказывает директор агенства недвижимости Андрей Романов.

Подорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом, ростом доходов, а, главное, – расходами украинцев.

"Коммуналка" растет. И арендодатели за свою коммуналку у себя тоже платят, у них есть свои статьи расходов. Они смотрят, что стоимость аренды, которая покрывала их расходы, уже их не покрывает, и думают – почему бы и не поднять цены", – говорит Владимир Романов.

Что делать, если такая аренда не по карману? Новости "Сегодня" собрали самые популярные способы экономии.

1. Снять квартиру в период низкого спроса

Это конец зимы или весна. При этом цену обязательно нужно зафиксировать в договоре минимум на год, чтобы владелец жилья не поднял ее с началом сезона деловой активности.

2. Аренда жилья за пределами города

Снять квартиру в города-спутниках можно примерно на 20% дешевле. Однако, следует учесть, что половину сэкономленной суммы придется отдать за проезд.

Читайте также: Аренда квартир для студентов: сколько стоит жилье около главных вузов страны

3. Кооперация

Трехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Поэтому, если арендовать такую ​​совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле. И еще один вариант кооперации – аренда части частного дома. Чтобы не было сюрпризов, здесь надо обратить внимание на стоимость и качество отопления, а также на удобства.

4. Экономия на коммунальных услугах

Если жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.

К слову, в ближайшие месяцы специалисты уже не ждут роста цен на съемное жилье. Но советуют: если вы уже нашли выгодный вариант, заключайте договор на длительный срок. Это обезопасит вас от лишних затрат.

Напомним, также новости "Сегодня" выясняли, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама