Жилье по-новому: кто и как теперь контролирует качество строительства в Украине

Несмотря на пандемию и снижение доходов украинцев, жилье в стране продолжают строить. А поскольку еще 8 апреля строительство внесли в правительственный список работ, которые можно проводить в карантин, темпы работ не слишком замедлились.

Другой вопрос – кто и как теперь контролирует качество строительства. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) ликвидирована, а место нее – три государственных службы.

Юлия Жукова инвестировала в строительство под Киевом. Дом возвели почти в срок, но в течение двух лет семья не может сюда заселиться – многоэтажка до сих пор не введена в эксплуатацию. По факту она есть, а по документам – нет.

"У нас нет права собственности. А без права собственности мы не можем к дому подключить коммуникации, такие, как газ. Потому что для подключения коммуникаций, заключения договоров на поставку, мы должны быть владельцами", – рассказывает Юлия.

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Застройщик винит в бюрократической волоките государственную архитектурно-строительную инспекцию – ГАСИ. Ту самую, которая давала разрешения на строительство и вводила объекты в эксплуатацию. Мол, целый год там не принимали высотку по надуманным причинам. Однако теперь инспекцию ликвидировали. И вопрос этого дома, как и тысячи других по всей Украине, повис в воздухе.

"Говорят: ждите, пока не будет новых структур, которые будут этими вопросами заниматься", – сетует Юлия.

Архитектурно-строительную инспекцию называли одним из самых коррумпированных учреждений Украины не без причин. Правоохранители регулярно ловили сотрудников ведомства на подкупе за выдачу лицензий на строительство, предоставление разрешений и введение помещений в эксплуатацию. Последняя громкая история случилась месяц назад. Руководительницу регионального ГАСИ задержали за взятку сразу после назначения на должность. В профильном комитете Верховной Рады даже посчитали убытки от взяточников из ГАСИ.

"Только для жилого и коммерческого строительства я насчитала где-то 3 млрд грн в год. Но если посчитать инфраструктурные объекты, мосты, автодороги государственного и местного значения, то эта сумма вырастает до 10 млрд грн. И не приносит никакого результата, когда ты меняешь руководство с одного на другое – все равно остаются коррупционные барьеры. Вся система настолько устарела и пронизана возможностями брать взятки, что было принято решение после обсуждения со строителями, что такая структура должна быть быть ликвидирована", – рассказывает нардеп Елена Шуляк.

Теперь вместо одной ГАСИ будет три органа центральной власти. Сервисная служба градостроительства будет выдавать документы на ведение строительных работ и принимать в эксплуатацию уже построенные объекты. Государственная инспекция градостроительства будет контролировать сам процесс строительства и выявлять нарушения. А агентство по вопросам технического регулирования займется обновлением государственных строительных норм. Его создадут в последнюю очередь.

Участники строительного рынка шутят, мол, вместо одного дракона, создали трех. Вместе с тем эксперт рынка недвижимости Анатолий Топал надеется, что реформа все-таки поможет сломать наработанные годами коррупционные схемы.

"Надеемся, что этот процесс станет более прозрачным. Что будут созданы предпосылки для открытого рынка строительства, чтобы защитить человека, который вкладывает свои средства. Тем более это необходимо сейчас, когда есть нотки определенной депрессии на рынке", – говорит Топал.

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Но появится ли эффективный государственный надзор за строительством? Ведь сейчас, говорят специалисты, в Украине нет ни одного объекта, возведенного без нарушений. Строительные материалы не проверяются, а на рынке полно поддельной, низкокачественной или просто испорченной продукции. Высотки не соответствуют проектам: обнаруживаются лишние этажи, дополнительная нагрузка на несущие стены и тотальное несоблюдение строительных норм. Однако, юрист Юрий Хапко уверен, что проблема не в законодательстве.

"Проблема не в том, что законодательство не позволяло это делать, нормативные акты это и так предполагали. Сейчас это закреплено напрямую в положениях об этих органах. Они имеют право изымать образцы, разбивать стены и смотреть толщину, применение материалов... Надо посмотреть как оно будет работать", – рассуждает Хапко.

И распределение полномочий все-таки должно повлиять на результат, отмечает специалист. Ведь теперь контролировать строительный процесс будет один орган, а разрешение выдавать – другой. Поэтому, есть шанс, что проверки инспекторов станут более качественными, а их результаты – объективными. Или что проверки хотя бы станут реальными, ведь у ГАСИ они происходили лишь формально.

Между тем руководитель офиса эффективного регулирования Алексей Дорогань уже подсчитывает потери для государства и граждан, инвестировавших в недвижимость

"Так как ГАСИ ликвидируется, а не реорганизуется, значит мы прощаем как страна все долги, которые образовались или от недобросовестных застройщиков, или от недобросовестной ГАСИ перед застройщиками и гражданами. В судах это тысячи дел и сотни миллионов гривен", – говорит Дорогань.

А пока новые учреждения только в процессе создания, в строительной сфере может образоваться вакуум: задержки документов на строительство, затягивание сроков сдачи объектов и отсутствие контроля за строительством жилья. На полную же мощность новосозданные структуры, по оценкам экспертов, заработают не раньше сентября.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" также выяснял, что будет с рынком недвижимости и начнут ли украинцы вскоре покупать себе жилье.

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