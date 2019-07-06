Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Цены на жилье в Киеве традиционно колеблются, так как зависят от множества факторов: начиная от курса валют и заканчивая политической обстановкой в стране. За последнее время цены на жилье существенно поднялись, а в некоторых районах Киева зафиксировано подорожание более чем на 10%. Сайт "Сегодня" разузнал, сколько стоят квартиры в столице, на что покупатели обращают внимание и почему сделки купли-продажи чаще всего заканчиваются ничем.

Сколько стоит жилье в Киеве

Недавно мы писали о том, что рынок недвижимости замер. Жилья строится гораздо больше, чем покупается. Тем не менее, во многих областях и городах цены на недвижимость продолжают неумолимо идти вверх. Например, цены на однушки во Львове уже вполне могут посоревноваться с ценами в Киеве.

Эксперты отмечали, что на первичный рынок недвижимости повлияло проседание курса доллара, из-за чего цены заметно подскочили. А вот на стоимости вторичной недвижимости сказываются президентские выборы и грядущие выборы Верховной Рады.

Что касается квадратных метров в столице, то за первое полугодие 2019 г. больше всего подорожали однокомнатные квартиры, о чем рассказывают аналитики компании OLX.

"С начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018 цены на квартиры в Киеве в среднем выросли: однокомнатные – на 8%, двухкомнатные – на 4%, трехкомнатные – на 2%. По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве", – поясняют аналитики OLX.

Так, стоимость однушек в Печерском районе оказалась самой высокой – более 106 тыс. долл., в достаточно престижных Шевченковском и Голосеевском районах квартиру купить можно в среднем за 45 тыс. долл. В Оболонском, Соломенском и Дарницком районах цены колеблются от 38 до 40 тыс. долларов. Подольский и Днепровский уверенно держаться посередине – около 36 тыс. долларов за однушку. А самыми бюджетными оказались Святошинский и Деснянский район, где квартиру можно купить в новостройке за 30-31 тыс. долл.

"Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне 35 – 45 тыс. долл., двухкомнатных – 50 –70 тыс. долл., а трехкомнатные продают за 65 – 95 тыс. долларов. Трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле (130 и 50 тыс. долларов соответственно). В Днепровском цены остались на том же уровне (63 тыс. долл.). А в остальных районах стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке – на 9% (сейчас средняя цена трешки там около 84 тыс. долл.)", – отмечают в OLX.

Помимо этого, выросла и цена одного квадратного метра. Так, эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак рассказала, что по итогам мая средняя стоимость жилья в новостройках Киева выросла на 3% – до 24 тыс. грн за квадратный метр. Также по ее данным за период с мая 2018 по май 2019 гг. цена на первичном рынке Киева увеличилась на 8,11%.

"Жилье будет дорожать по объективным причинам – из-за подорожания стоимости строительства, однако, застройщики вряд ли увеличит цены выше покупательной способности покупателя", – сказала Берещак.

Какие квартиры пользуются спросом

Мы уже рассказывали, что все больше людей предпочитает покупать жилье в пригороде столице, выбирая малогабаритные, но комфортные варианты. В Киеве же ситуация обстоит слегка иначе, хотя спрос на однушки никуда не делся.

Виктория Берещак рассказала, что наибольшей популярностью пользуются новостройки комфорт-класса и бизнес-класса.

"Сейчас все меньше новых проектов класса "эконом" выводят на рынок застройщики, ведь им трудно конкурировать за интерес инвесторов. В тренде комфортная среда обитания, сервисы и мультифункциональная инфраструктура, которая покрывала бы work/life баланс", – отметила Берещак.

И все же, главным фактором при выборе квартиры для людей остается ее цена. Так, портал 3m2 ввел опрос потенциальных покупателей с целью выявления их главных потребностей и ориентиров при выборе квартиры на первичном рынке недвижимости: в итоге, более 65% потенциальных покупателей считает цену главным приоритетом при выборе квартиры в том или ином ЖК. В то же время, более 57% опрошенных отметили, что важным при выборе квартиры является имидж застройщика.

Берещак добавила, что больший интерес вызывают многофункциональные жилые комплексы и коттеджные городки за городом, но с хорошо развитой инфраструктурой; также покупателей интересуют дома, которые построены с помощью "умных технологий".

Тем не менее, в 70% случаев визит потенциального покупателя заканчивается потерей связи с менеджером по продажам, так как продавцы в основном не относятся к таким встречам, как к чему-то важному, рассказывает Виктория Задорожная, управляющий партнер компании "Quadrate 28 Sales". По ее словам, основными недостатками работы отделов продаж по результатам непосредственной встречи с клиентом является отсутствие выявления платежеспособности клиента и мотивов клиента, неумение менеджеров работать с возражениями, и тому подобное.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывали, из-за чего дорожают квартиры в столице.





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