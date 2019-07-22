Жилье в Украине дорожает: как изменились цены на "первичку" и "вторичку"

Итоги первых шести месяцев 2019 года подвели в Госстате

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Цены на квартиры на первичном рынке Украины в январе-июне 2019 года выросли на 6%, а на вторичном – на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, которая ранее сообщила о сокращении количества безработных в стране.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,5%, двухкомнатные – на 5,7%, а трехкомнатные – на 10,3%.

При этом на вторичном рынке цены поднялись на 9,3%, 13,4% и 12,6% соответственно.

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" писали, что по итогам января-марта 2019 года в Украине было принято в эксплуатацию 2,45 млн кв. м общей площади жилых зданий, из которых в городах – 1,39 млн кв. м (56,8%), а в сельской местности – 1,06 млн кв. м (43,2%).

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