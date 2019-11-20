Администрации морпортов Украины готовит против России миллиардный иск: подробности

Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook

Администрация морских портов Украины, где ранее прошли обыски по делу о хищении 247 миллионов, готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым. Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие предоставляло исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно Правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", – подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, планируется направить до конца 2019 года.

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Интересы ГП "АМПУ" в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

"Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, в июле 2019 года Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов.

Как сообщалось, по итогам решения международного арбитража Ощадбанк заявил о сумме возмещения более миллиарда долларов и начислении 97 тыс. долларов процентов в каждый последующий день. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

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Россия не признала решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Соответственно, платить Москва отказывается.

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