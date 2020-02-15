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Аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтинге

15 февраля, 08:11

Воздушная гавань заняла топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Международный аэропорт "Борисполь", для модернизации которого ищут кредит на 669 млн евро, занял первое место в рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe за 2019 год. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта "Борисполь" в Facebook.

"По итогам 2019 года международный аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe. Рекордная динамика роста пассажиропотока в 21,1% обеспечила нам топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров", - отметила пресс-служба "Борисполя".

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На втором месте в рейтинге – миланский аэропорт "Мальпенса" с приростом пассажиропотока в 16,6%, на третьем – московский аэропорт "Внуково" с 11,7% прироста.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Фонд госимущества Украины хочет передать в аренду часть недвижимости аэропорта "Борисполь".

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Задуманное сделать удалось. Сайт "Сегодня" писал о том, что 30 января Мининфраструктуры провело первый аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь" и выручило рекордную сумму – 4,678 млн грн. Она превысила стартовую в 19 раз.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек.

Также мы рассказывали о том, что в аэропорт "Борисполь" запустили еще один экспресс:

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Борисполь пассажиропоток аэропорт Борисполь международный аэропорт

Источник: Сегодня

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