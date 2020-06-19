Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Аэропорт Харькова принял первый международный рейс после смягчения карантина

19 июня, 12:46

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Харьков прибыл борт из Беларуси

После смягчения карантина наравне с двумя киевскими аэропортами заработал и аэропорт Харькова. 19 июня он начал принимать регулярные пассажирские международные рейсы. Об этом сообщили Аvianews.com.

Реклама

Первым прибыл рейс B2 835 "Белавиа" на самолете Embraer 175 из Минска. Через несколько часов он отправился обратно.

19 июня аэропорт ожидает принять еще один рейс из-за границы – борт Wizz Air должен доставить пассажиров из Будапешта.

Этот маршрут лоукостера пока будет единственным в Харькове в июне. График на июль предусматривает полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев – Харьков ежедневно обслуживает "Роза Ветров" на самолетах Embraer 145.

В тренде
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
Реклама

Напомним, польский авиаперевозчик LOT сообщил, что планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы в Киев и еще 19 городов. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авиация белавиа авиа Wizz Air аэропорт Харьков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт
Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины
Европейский лоукостер возобновил полеты из УкраиныТранспорт
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полицияТранспорт
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввели
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввелиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять