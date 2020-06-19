Аэропорт Харькова принял первый международный рейс после смягчения карантина

В Харьков прибыл борт из Беларуси

После смягчения карантина наравне с двумя киевскими аэропортами заработал и аэропорт Харькова. 19 июня он начал принимать регулярные пассажирские международные рейсы. Об этом сообщили Аvianews.com.

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Первым прибыл рейс B2 835 "Белавиа" на самолете Embraer 175 из Минска. Через несколько часов он отправился обратно.

19 июня аэропорт ожидает принять еще один рейс из-за границы – борт Wizz Air должен доставить пассажиров из Будапешта.

Этот маршрут лоукостера пока будет единственным в Харькове в июне. График на июль предусматривает полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев – Харьков ежедневно обслуживает "Роза Ветров" на самолетах Embraer 145.

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Напомним, польский авиаперевозчик LOT сообщил, что планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы в Киев и еще 19 городов. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

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