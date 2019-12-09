Аэропорт "Киев" теряет пассажиропоток: названы самые популярные рейсы

Второй в Украине по величине пассажиропотока Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны), который в сентября закрывался для ремонта взлетно-посадочной полосы, в январе-ноябре 2019 года снизил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,4% – до 2,414 млн человек.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, за этот период пассажиропоток на международных рейсах составил 2,357 млн пассажиров, а на внутренних рейсах – 56,4 тыс.

Количество рейсов в январе-ноябре 2019 года составило 25 565 на прилет и вылет, что на 8,6% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 21 532, внутренних – 4 033.

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Наиболее популярные международные направления с начала 2019 года:

Минск (Беларусь);

Варшава (Польша);

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Рим (Италия);

Вена (Австрия);

Берлин (Германия);

Франкфурт-на-Майне (Германия).

Внутренние:

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Одесса;

Запорожье;

Львов.

Также сообщается, что в ноябре аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 180,1 тыс. пассажиров, что на 1,35% меньше, чем в ноябре 2018 года.

Напомним, по итогам 2018 года аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 52% – до 2,8 млн человек. Кроме того, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал "А" и VIP-терминал для бизнес-авиации.

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м.

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