Аэропорт Львов начал обслуживать пассажирские авиарейсы: куда можно полететь

Из Львова можно вылететь в два германских города и в один польский

На фоне того, что в Украине постепенно восстанавливается транспортное сообщение, 19 июня аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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"Наконец сбылось долгожданное желание летать! С сегодняшнего дня аэропорт Львов начинает принимать и обслуживать пассажирские авиарейсы", – сообщила пресс-служба Львовского аэропорта.

В частности, авиакомпания WizzAir выполнила первые три рейса:

Дортмунд (Германия) – Львов (57 пассажиров – прилет, 13 пассажиров – вылет);

Гданьск (Польша) – Львов (24 пассажира – прилет);

Берлин (Германия) – Львов-Берлин (66 пассажиров – вылет, 14 пассажиров- прилет).

"Напоминаем, всем пассажирам во время карантина в нашем аэропорту нужно иметь дополнительные средства защиты, а также внимательно читать правила въезда в страну, которую собираетесь посетить", – отметили в пресс-службе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после смягчения карантина наравне с двумя киевскими аэропортами заработал и аэропорт Харькова. 19 июня он начал принимать регулярные пассажирские международные рейсы.

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Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете.

Также мы рассказывали, что польский авиаперевозчик LOT планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев и еще 19 городов.

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