Аэропорт Львов начал обслуживать пассажирские авиарейсы: куда можно полететь

На фоне того, что в Украине постепенно восстанавливается транспортное сообщение, 19 июня аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Наконец сбылось долгожданное желание летать! С сегодняшнего дня аэропорт Львов начинает принимать и обслуживать пассажирские авиарейсы", – сообщила пресс-служба Львовского аэропорта.
В частности, авиакомпания WizzAir выполнила первые три рейса:
- Дортмунд (Германия) – Львов (57 пассажиров – прилет, 13 пассажиров – вылет);
- Гданьск (Польша) – Львов (24 пассажира – прилет);
- Берлин (Германия) – Львов-Берлин (66 пассажиров – вылет, 14 пассажиров- прилет).
"Напоминаем, всем пассажирам во время карантина в нашем аэропорту нужно иметь дополнительные средства защиты, а также внимательно читать правила въезда в страну, которую собираетесь посетить", – отметили в пресс-службе.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после смягчения карантина наравне с двумя киевскими аэропортами заработал и аэропорт Харькова. 19 июня он начал принимать регулярные пассажирские международные рейсы.
Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете.
Также мы рассказывали, что польский авиаперевозчик LOT планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев и еще 19 городов.
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