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Аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва

Сегодня, 15:17

Президент Порошенко присутствовал при начале полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва Транспорт Президент Порошенко присутствовал при начале полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Сегодня, 15 марта, аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич", который встретили президент Украины Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Марина Томко. Она также опубликовала видео из аэропорта:

Как сообщалось, теперь раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением Киев – Львов - Ужгород

Напомним, в 2017 году Европейский Союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который к тому времени уже больше года не принимал регулярные рейсы. Причиной для такого решения стало то, что из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке нарушали воздушное пространство страны. 

Также сообщалось, что после ремонта взлетной полосы аэропорт "Ужгород" сможет принимать крупногабаритные самолеты класса Boeing и Airbus

Подробнее о перспективах развития небольших воздушных гаваней Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров".

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Тег Киев, аэропорт, Порошенко, ужгород, авиа, Петр Порошенко, мотор сич, Владимир Омелян

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