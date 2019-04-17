Аэропорты Украины побили исторический рекорд по пассажиропотоку – Гройсман

Количество лоукост-рейсов при этом заметно выросло

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пассажиропоток в аэропортах Украины впервые в истории страны достиг 20,5 млн человек в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги трех лет работы правительства.

"В 2018 году пассажиропоток аэропортов достиг 20,5 млн - впервые в истории Украины. За три года через аэропорты перевезли более 50 млн пассажиров", - сообщил Гройсман.

При этом, по его словам, в четыре раза выросло количество маршрутов, которые обслуживают лоукостеры.

"Пассажиропоток ежегодно увеличивается на 25-30%", - отметил премьер-министр.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Так, количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются региональные аэропорты. В частности, только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Как сообщалось, 15 марта аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Работу воздушной гавани "запустили" президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян:

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