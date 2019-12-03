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Акциз на авиатопливо хотят отменить: эксперт предупредил о риске

3 декабря, 17:07

Евгения Давыденко

Есть смысл обсуждать снижение акциза, но не его отмену, считает специалист

/ Фото: Facebook

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В Украине хотят отменить акциз на авиатопливо, импорт которого сократился. В Министерстве инфраструктуры считают, что таким образом удастся добиться удешевления стоимости авиабилетов.

Однако авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии сайту "Сегодня" предостерегает правительство от отмены акциза, поскольку "будет сложно контролировать объем и количество топлива".

При этом Долинце признает, что снизить акциз нужно, поскольку стоимость авиационного топлива в Украине и так значительно выше, чем в Европе. А в целом доля топлива вместе с налогами составляет до трети стоимости перевозки.

"Установка минимального акциза на уровне 1 доллара или ниже позволит сохранить администрирование, чтобы понимать, что происходит на рынке <…>, чтобы не создавались налоговые юрисдикции для снижения базы налогообложения", – объяснил он.

Специалист напомнил, что акциз со всего топлива в стране, в том числе и с авиационного, поступает в Дорожный фонд.

Напомним, стоимость топлива в Украине на 70 долларов США выше, чем в соседних странах, кроме того Украина – это единственная страна в Европе, где действует спецакциз на авиатопливо – 34 доллара за тонну.

Ранее специалисты также предупреждали, что рынок авиаперевозок в Украине уже приближается к "перегретому" состоянию.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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налоги топливо авиа авиаперевозки акцизы

Источник: Сегодня

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