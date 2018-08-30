"Антонов" показал невероятное видео самолета "Мрия" в Южной Америке

Сегодня, 05:36

Лайнер совершил 12 рейсов между Чили и Боливией


Легендарный самолет-гигант "Ан-225 Мрия" вернулся в Украину после самой длинной командировки. По этому случаю компания обнародовала потрясающее видео из Южной Америки.

Ролик, созданный боливийской Panorama Studios, показывает, как лайнер совершает 12 рейсов между Чили и Боливией. Во время этих рейсов самолет перевез 12 крупногабаритных генераторов, каждый весом в 160 тонн.

Напомним, канадец исполнил заветную мечту, побывав за штурвалом украинского самолета-гиганта "Мрия". В знак восхищения АН-225 канадец набил татуировки – на спине изображение "Мрии", а на руке – символику завода "Антонов" и герб с украинским флагом.

Ранее "Авиалинии Антонова" завершили самую длительную коммерческих рейсов на самолете Ан-225 "Мрия" в Латинской Америке, где украинский авиагигант занимался перевозкой крупногабаритных генераторов для ТЭС из Чили в Боливию. Об этом сообщили в компании.

Всего самолет выполнил 12 рейсов по заказу Hansa Meyer Global Transport, во время которых экипажу пришлось столкнуться с рядом нетривиальных задач.

Также мы писали, что полет "Мрии" сняли с необычного ракурса.
видео, самолет, Антонов, лайнер, мрия

Вы сейчас просматриваете новость ""Антонов" показал невероятное видео самолета "Мрия" в Южной Америке". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: twitter.com/albertoallen

В Греции горел пассажирский лайнер

Вчера, 12:55

На борту были 875 пассажиров и более 140 членов экипажа

Другие страны

В зону ПВО Южной Кореи вторглась авиация Китая. Фото: архив

ВВС Южной Кореи поднялись в небо для перехвата китайского военного самолета

Вчера, 09:57

Китайский самолет находился в зоне опознавания ПВО на протяжении примерно четырех часов
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Wikipedia

В Греции разбился самолет ВВС: погиб пилот

28 Августа, 13:19

Второй пилот смог спастись с помощью парашюта

США

Фото: Pixabay

В США упал легкомоторный самолет: есть погибшие

26 Августа, 11:44

Самолет принадлежал местному клубу парашютистов
Загрузка...