"Антонов" показал невероятное видео самолета "Мрия" в Южной Америке

Легендарный самолет-гигант "Ан-225 Мрия" вернулся в Украину после самой длинной командировки. По этому случаю компания обнародовала потрясающее видео из Южной Америки.

Ролик, созданный боливийской Panorama Studios, показывает, как лайнер совершает 12 рейсов между Чили и Боливией. Во время этих рейсов самолет перевез 12 крупногабаритных генераторов, каждый весом в 160 тонн.

Напомним, канадец исполнил заветную мечту, побывав за штурвалом украинского самолета-гиганта "Мрия". В знак восхищения АН-225 канадец набил татуировки – на спине изображение "Мрии", а на руке – символику завода "Антонов" и герб с украинским флагом.

Ранее "Авиалинии Антонова" завершили самую длительную коммерческих рейсов на самолете Ан-225 "Мрия" в Латинской Америке, где украинский авиагигант занимался перевозкой крупногабаритных генераторов для ТЭС из Чили в Боливию. Об этом сообщили в компании.

Всего самолет выполнил 12 рейсов по заказу Hansa Meyer Global Transport, во время которых экипажу пришлось столкнуться с рядом нетривиальных задач.

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