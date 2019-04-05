Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза число рейсов из Украины в Швейцарию с апреля

Количество мест по этому маршруту будет увеличено сразу на 50%

Фото: Pixabay

Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза число рейсов из Украины в Швейцарию с апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/786/465/5ca7864658c3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/786/465/5ca7864658c3a.jpg 2019-04-05T19:46:39+03:00 Транспорт Количество мест по этому маршруту будет увеличено сразу на 50%

Авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa Group, с апреля этого года увеличит число рейсов по маршруту Цюрих-Киев с четырех до шести в неделю, сообщил региональный менеджер Lufthansa Group Рене Койнзак (René Koinzack).

"С 7 апреля число рейсов возрастет до шести в неделю, а с июля они будут выполняться ежедневно", – сказал он на встрече с журналистами в посольстве Шевйцарии в Киеве в пятницу.

Р.Койнзак отметил, что рейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CS300 (135 мест – Ред.) и CS100 (110 мест – Ред.).

Он уточнил, что пока рано говорить о возможности открытия Swiss новых направлений из Киева или других крупных украинских городов в Швейцарию. Представитель компании добавил, что рейс Цюрих-Киев был возобновлен лишь год назад, и сейчас количество мест по этому маршруту будет увеличено сразу на 50%, поэтому необходимо время, чтобы проанализировать результаты этих изменений.

Койнзак указал, что Swiss прикладывает усилия, чтобы улучить позиции Цюриха как хаба, в частности, в последние годы активно инвестировала в лаунж-зоны и с 2019 года увеличивает число рейсов в Буэнос-Айрес, Джербу в Тунисе, Маврикий и Сейшелы.

Согласно данным Swiss, в 2018 году компания при росте среднего уровня загрузки на 1 процентных пункт – до 83,4% – увеличила перевозку пассажиров на 6,2% – до 17,9 млн, доходы – на 7,1%, до CHF5,3 млрд, операционную прибыль – на 16,1%, до CHF636 млн, а также инвестировала в лаунж-зоны CHF20 млн.

Как сообщалось, Swiss с 1 октября 2014 года прекратила прямые рейсы между Киевом и Цюрихом, начатые осенью 2013 года. "Маршрут Цюрих-Киев не оправдал наши ожидания. Ситуация в Украине также сыграла свою роль", – заявила тогда представитель компании Зонья Птассек.

Рейсы по этому маршруту авиакомпания возобновила с 26 марта 2018 года.

Напомним, количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

Напомним, британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов в Восточной Европе, в котором на третьем месте расположился международный аэропорт "Борисполь".

Также сообщалось, что "Борисполь" 31 марта начал эксплуатацию терминала F.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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