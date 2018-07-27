"Авиалинии Антонова" завершили наибольшую серию коммерческих рейсов на Ан-225 "Мрия"

Всего самолет выполнил 12 рейсов по заказу Hansa Meyer Global Transport, во время которых экипажу пришлось столкнуться с рядом нетривиальных задач

"Авиалинии Антонова" завершили самую длительную коммерческих рейсов на самолете Ан-225 "Мрия" в Латинской Америке, где украинский авиагигант занимался перевозкой крупногабаритных генераторов для ТЭС из Чили в Боливию. Об этом сообщили в компании.

Всего самолет выполнил 12 рейсов по заказу Hansa Meyer Global Transport, во время которых экипажу пришлось столкнуться с рядом нетривиальных задач.

Так, за рейс "Мрия" доставляла груз весом до 160 т. При этом начальная конфигурация грузов не позволяла загрузить их в кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию такелажных узлов на грузе – сделать их на болтовых соединениях демонтирующиися, то есть после установки грузов на эстакаду такелажные узлы отделялись для снижения высоты груза. После перевозки и выгрузки грузов на эстакаду самолета такелажные узлы монтировались на свои исходные положения и затягивались болтами для дальнейшего поднятия внешними кранами. Кроме того, исходя из высоты грузов, понадобилось специальное низкопрофильное загрузочное оборудование, которое разработали специалисты ГП "Антонов".

Еще одной важной технической задачей стало изменение схемы опирания грузов на пол самолета, ведь изначально распределения нагрузки на пол самолета превышало максимально допустимые значения. Для этого были использованы демпфирующие панели и применена технология обратного прогиба основания грузов.

Также для надежного закрепления грузов в самолете была разработана специальная швартовочная схема, которая предусматривала наваривание расчетного количества швартовочных и специальных такелажных узлов для тросов лебедок самолета.

Дополнительные трудности создавали ограничения в аэропортах южноамериканских стран. Так, аэропорт Чиморе в Боливии по техническим причинам не может принимать и оправлять ВС в ночное время, поэтому прибытие и все необходимые работы планировались таким образом, чтобы самолет приземлялся и взлетал в светлое время суток.

В другом аэропорту, Икике (Чили) не нашлось тягача необходимой мощности, а поскольку руление с помощью двигателей в этом аэропорту запрещено, экипажу "Мрии" пришлось привезти такой тягач с собой из Киева.

Напомним, ранее взлет "Мрии" АН-225 сняли из кабины пилотов.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии строят завод для выпуска самолетов "Антонов".

Кроме того, напомним, что "Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси.