Авто на дорогах Украины будут взвешивать чаще: где появятся новые комплексы WiM

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине в 2020 году увеличится количество комплексов габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM), которые заработали на дорогах осенью-2019. Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, число таких комплексов вырастет с шести до 50. Кроме того, система взвешивания перейдет с тестового режима к полноценной работе.

"Автоматический габаритно-весовой контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию. Первые шесть комплексов уже работают в тестовом режиме. В 2020 году <...> 25 WiM будут установлены на дорогах государственного значения, в основном на мостах через Днепр и у портов", – цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры.

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Министр также подчеркнул, что габаритно-весовой контроль поможет бороться с разрушением дорог, к которому приводит перегруженный транспорт.

Как известно, WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах на автодорогах: даты и время проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Система широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. Ранее планировалось, что пилотный проект в Украине будет реализован до конца 2018 года, но сроки были перенесены.

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