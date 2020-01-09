Автобусный лоукостер нарастит количество линий из Украины в ЕС

FlixBus отмечает, что его приход в Украину позитивно отразился на годовых показателях деятельности

FlixBus анонсировала рейсы из Украины Фото: FlixBus

Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus в 2019 году перевез 62 миллиона пассажиров, что больше прошлогоднего показателя на 37%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Росту количества пассажиров способствовали выход FlixMobility на новые рынки в 2019 году, в частности Украины и Турции, и рост сети на уже существующих рынках – сегодня сеть FlixBus объединяет 2500 городов в 30 странах мира", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2019 году FlixBus расширил свое присутствие в Восточной Европе, запустив регулярные рейсы в Украину.

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В Украине оператор перевозок представлен в 10 городах: Киеве, Львове, Одессе, Житомире, Ровно, Виннице, Умани, Хмельницком, Тернополе и Ужгороде.

Прямые сообщения в сети FlixBus Украина имеет с Польшей, Германией, Венгрией, Австрией и Чехией.

"В декабря 2019 года была запущена первая полностью зеленая линия Одесса-Прага-Пльзень с брендированными автобусами и полными стандартами FlixBus. FlixBus планирует увеличивать количество линий из Украины в Польшу, Германию, Чехию и Венгрию, а также открывать новые линии в Южную Европу и страны Балтии. Также в 2020 году в планах компании добавить новые украинские города к сети международных сообщений и запустить внутренние перевозки в Украине", – заявили в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что самыми популярными направлениями крупнейшего европейского автобусного оператора FlixBus за полгода работы стали Киев-Варшава, Киев-Краков, Львов-Краков, Киев-Берлин и Киев-Будапешт.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе – немецкая компания FlixBus, вышедшая на украинский рынок в июне 2019 года, и автобусный перевозчик Gunsel с 19 августа запустили совместные перевозки из Киева в Прагу (Чехия), Варшаву и Вроцлав (оба города – Польша).

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