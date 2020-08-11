Автобусный лоукостер запустил рейс из Украины в Польшу: расписание и цена

В компании-перевозчике признали, что нынешний сезон оказался очень сложным

Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы внутри Украины, запустил продажи билетов на новом международном маршруте Киев – Варшава, с остановками в Житомире, Ровно (Украина) и Радоме (Польша).

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Автобусы Киев – Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции "Киев", из Варшавы по вторникам в 15:30 с автовокзала "Варшава-Заходня". Билеты на ближайшие рейсы стоят около 3 тысяч гривен.

"Это, безусловно, самый сложный сезон в нашей истории, но благодаря анализу интенсивности трафика и спроса нам удалось быстро восстановить предложение по рейсам. Сегодня между Украиной и Польшей существует много экономических связей, поэтому даже во времена ограничений на границах, мы видим спрос на направление между двумя столицами", – цитирует ITC.ua директора FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михала Лемана.

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Отмечается, что Варшава является крупным транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до почти 100 городов Польши и таких стран как Германия, Хорватия, Франция, Бельгия, Италия, Чехия. А для тех, кто путешествует из Украины, доступно 12 маршрутов, включая внутренние линии по Украине и международные линии в Польшу, Германию, Чехию и Литву.

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Перевозчик напомнил, что сейчас действуют усиленные стандарты безопасности и гигиены. В частности, пассажиры в автобусе должны носить защитную маску, которая закрывает нос и рот. Компания также напоминает о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну назначения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на фоне восстановления транспортного сообщения со странами ЕС с 17 июня возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины. При этом большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда.

А о том, как происходило восстановление регулярных авиаперелетов – смотрите в сюжете:

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