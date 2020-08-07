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Без лицензии, но со страховкой: в Украине собрались изменить правила для таксистов

7 августа, 16:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Кабмине разработали новый законопроект об услугах такси

В Украине снова хотят упорядочить работу таксистов, более 90% которых работают в тени. Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило соответствующий законопроект, который сейчас находится на общественном обсуждении. Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

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"В проекте закона учтены все недостатки законодательства, по которым за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. <...> Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тыс., что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", – написал Криклий.

По подсчетам профильного министерства, ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год.

"За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирских перевозок из тени", - добавил чиновник.

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В частности, законопроект предусматривает такие изменения:

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  • отмена лицензирования для такси и замену его на уведомление о начале такой деятельности;
  • четкое разделение понятий "такси" и "перевозка пассажиров по заказу";
  • возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;
  • обеспечения поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается в около 800 млн грн в год);
  • обязательное страхование для пассажиров;
  • создание условий для честной и прозрачной конкуренции.

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В ведомстве уверены, что новые правила повысят качество услуг и безопасность перевозок.

"Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут ответственными и работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине – это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развития отрасли и создания новых рабочих мест, но и к европейскому будущему", – заявил Криклий.

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Напомним, ранее в 2020 году такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Правда, касается это нововведение только лицензированных перевозчиков.

А о том, как защититься от неадекватного водителя такси, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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такси правила лицензия перевозчики перевозки легализация законопроект лицензирование Владислав Криклий

Источник: Сегодня

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