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Без лишней бюрократии: в Украине стартует эксперимент по ремонту дорог

5 февраля, 13:10

Премьер Гончарук раскрыл детали новой идеи Кабинета министров

/ Фото: Укравтодор

В Украине стартует экспериментальный проект Кабинета министров по ремонту дорог, на строительство которых в 2020 году потратят рекордные средства. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук.

"Убираем лишнюю бюрократию при ремонте дорог! Правительство начинает экспериментальный проект – отменяем обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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По словам премьера, отмена этой нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев, а подрядчик сможет начинать работы сразу после победы в тендере и заключения договора.

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"Единственное условие – надлежащее качество строительных работ должно осуществляться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока качества работ должны быть застрахованы. <...> Те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ", – уточнил Гончарук.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины представил дорожную стратегию на 2020 год. При этом глава правительства Алексей Гончарук отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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дороги эксперимент ремонт дорог Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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