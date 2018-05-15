Без тараканов и запаха в вагонах: "Укрзализныця" вводит новые технологии уборки

В этом году планируется сразу несколько новшевств. При этом подорожает проезд

"Укрзализныця" использует "новые технологии" для уборки поездов. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на днях показал новые технологии уборки вагонов. Их начнут использовать во всех поездах до конца года, а пока – только по самым популярным маршрутам.

Какие новые технологии будут использовать железнодорожники, увидел сайт "Сегодня".

Вагоны сделают "стерильно чистыми"

Украинцам обещают, что теперь они не будут избегать мест в вагоне рядом с туалетом – как заверяет руководитель "Укрзализныци", туалетного запаха и тараканов в вагонах не будет. По насекомым и другим неудобствам ударят новыми технологиями. В "Укрзализныце" уже начали работать специальные бригады, которые будут заниматься только уборкой вагонов: им выдадут бытовые пароочистители, моющие пылесосы и новые моюще-дизенфикционные средства.











фото: Данил Павлов

До этого уборку проводили проводники перед рейсом и после него.

"Люди, которые обслуживают пассажиров, не всегда могут чисто физически убрать вагоны максимально качественно. Поэтому мы перешли к системе специализированных бригад, которые будут мыть вагоны в депо перед отправлением и во время оборота", – комментирует Кравцов.

В моющие бригады "Укрзализныця" наберет 650 человек. Пока что есть половина.

Убирать будут парогенераторами KARCHER SC 4 Easyfіx Premium и моющими пылесосами KARCHER SE 6.100. На 3 тысячи пассажирских вагонов закупят 120 парогенераторов и 120 моющих пылесосов. То есть, на 25 вагонов по одному пароочистителю и одному пылесосу.

Новым оборудованием будут чистить шторы, дорожки, стены, окна, полочки. Пароочистителями будут убирать туалеты. Вместе с новым моющим средством они удалят неприятные запахи.

До этого вся уборка проводилась руками. "На сегодняшний день уже закуплены первые партии моющих пылесосов и парогенераторов. До конца мая вся "Укрзализныця" полностью должна быть экипирована моющими пылесосами и парогенераторами", – говорит Кравцов.

По его словам, раньше в "Укрзализныце" использовали неспециализированные моющие средства. Теперь же будут использовать универсальное средство "Сі-Бі А-18". "Мы переходим на более дорогие и качественные средства, которые используются в авиационном транспорте, железнодорожном транспорте за рубежом", – рассказывает Кравцов.

Проезд в поезде подорожает

"Укрзализныця" повысит тарифы в этом году в два этапа, на 25,4% до конца года. Первое подорожание билетов должно было пройти в апреле – на 12%. Но для повышения цен на ж/д УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Поэтому поднятие цен отложили.

Однако железнодорожники намерены индексировать цены на проезд в ближайшее время. Второй этап подорожания запланировали на осень.

Фото: Д. Павлов

"Мы сейчас проводим индексацию стоимости проезда. Но мы не забываем, что с повышением стоимости мы должны повышать качество. На сегодняшний день порядка 30% поездов уже должны убираться по этой технологии. До конца года это будут все 100", – заявил Кравцов.

На уборку по-новому "Укрзализныця" потратит 10-20 млн. Уровень затрат на уборку практически не поменяется за счет отмены доплат проводникам за уборку, говорит руководитель УЗ.

Новая технология сначала заработает в поездах, которые находятся в депо более 7 часов. Пока это депо и участки в Жмеринке, Смеле, Ужгороде, Суммах, Харькове, Полтаве, Кривом Роге, Мариуполе, Черновцах, Львове, Ковеле. На этих станциях уже работают мойщики-уборщики подвижного состава.

Что еще поменяют на "Укрзализныце"

За пассажирами будут следить. "Укрзализныця" планирует установить камеры видеонаблюдения. На них потратят 7,3 млн грн. В каждом вагоне будет по три камеры: с двух сторон коридора и в тамбуре. Устанавливать видеонаблюдение будут только в вагонах, которые прошли капитальный ремонт. Проводник будет наблюдать за всем вагоном из служебного купе. Пока что "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения, их должны поставить до конца 2018 года.

Питание. "Укрзализныця" планирует ввести горячее питание в поездах. Пока экспериментально и в два этапа. До конца мая Кравцов пообещал ввести эксперимент с уже готовой едой в поездах как аналог питания в самолетах. И второй эксперимент, в середине июня – пассажирам будут предлагать горячие блюда в специализированных купе. Пока эксперимент будут проводить в поездах между Одессой и некоторыми городами Украины, а также между Киевом и Ужгородом и Ивано-Франковском.

Фото: Д. Павлов

Новое постельное белье. 70% постельного белья "Укрзализныця" уже поменяла, говорит Кравцов. СВ и купейные вагоны уже ездят с новыми матрацами и гипоаллергенными подушками без перьев. Но руководитель предприятия пожаловался, что пассажиры крадут постельное белье на несколько миллионов гривен в год. В среднем за поездку из поезда пропадает 2-3 комплекта.

Больше дневных поездов. На протяжении ближайших десяти лет УЗ планирует сократить количество ночных поездов. Заменят их дневными рейсами, при этом все поезда дневными не станут. По словам Кравцова, соотношение ночных и дневных рейсов составит 50 на 50.