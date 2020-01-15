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Без ямочных ремонтов: Кабмин утвердил дорожную стратегию

15 января, 13:52

На 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд гривен

/ Фото: Укравтодор

Правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабинет министров на своем заседании 15 января утвердил дорожную стратегию на 2020 год. Она предусматривает ремонт и строительство не мене 4 тыс. км дорог.

"Ямочные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций. Мы ставим амбициозную цель – за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 годуи выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

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Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах говорили и с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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дороги ремонт дорог Кабинет министров дорожный фонд Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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