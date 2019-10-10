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Билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления: список

10 октября, 14:36

Эти поезда отправляются в восточном направлении - в Луганскую и Донецкую области

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Срок предварительной продажи билетов в Украине повысили с 30 до 45 суток для 16 поездов восточного направления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ), которая на днях объявила запуске через Украину грузового поезда из Китая.

"Билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда. Для удобства пассажиров "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов в среднем на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев – Константиновка", – говорится в сообщении.

В частности, за 45 суток до отправления теперь можно приобрести билеты на поезда:

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  • № 10/9 Киев – Мариуполь;
  • № 20/19 Киев – Лисичанск;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 70/69 Львов – Мариуполь;
  • № 84/83 Киев – Мариуполь;
  • № 92/91 Одесса – Константиновка;
  • № 96/95 Мариуполь – Харьков, Бахмут;
  • № 116/136 – 135/115 Киев – Бердянск, Покровск;
  • № 124/123 Киев – Константиновка;
  • № 126/125 Киев – Константиновка;
  • № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
  • № 140/139 Днепр – Лисичанск;
  • № 142/141 Львов – Бахмут;
  • № 142/141 Одесса – Мариуполь;
  • № 205/206 Покровск – Харьков;
  • № 215/216 Покровск – Новоалексеевка.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" к концу 2019 года запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев – Херсон. Пока что по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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Также новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Укрзализныця билеты поезда жд-билеты продажи

Источник: Сегодня

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