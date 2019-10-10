Билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления: список

Эти поезда отправляются в восточном направлении - в Луганскую и Донецкую области

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Срок предварительной продажи билетов в Украине повысили с 30 до 45 суток для 16 поездов восточного направления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ), которая на днях объявила запуске через Украину грузового поезда из Китая.

"Билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда. Для удобства пассажиров "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов в среднем на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев – Константиновка", – говорится в сообщении.

В частности, за 45 суток до отправления теперь можно приобрести билеты на поезда:

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№ 10/9 Киев – Мариуполь;

№ 20/19 Киев – Лисичанск;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 70/69 Львов – Мариуполь;

№ 84/83 Киев – Мариуполь;

№ 92/91 Одесса – Константиновка;

№ 96/95 Мариуполь – Харьков, Бахмут;

№ 116/136 – 135/115 Киев – Бердянск, Покровск;

№ 124/123 Киев – Константиновка;

№ 126/125 Киев – Константиновка;

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

№ 140/139 Днепр – Лисичанск;

№ 142/141 Львов – Бахмут;

№ 142/141 Одесса – Мариуполь;

№ 205/206 Покровск – Харьков;

№ 215/216 Покровск – Новоалексеевка.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" к концу 2019 года запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев – Херсон. Пока что по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Также новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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