Билеты на два международных поезда разрешили покупать через интернет

Сегодня, 11:20

"Укрзализныця" постепенно вводит онлайн-продажу проездных документов для международных рейсов

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

С сегодняшнего для, 5 марта, "Укрзализныця" (УЗ), которая планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки, расширила перечень международных поездов, на которые можно приобрести онлайн-билеты.

"Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса – Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм. Опция доступна с 5 марта. ... У нас есть четкая цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И мы продолжаем работу в этом направлении", – написал  и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что купленные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке в поезд распечатку или изображение QR-кодов на смартфоне.

По данным Кравцова, сейчас через интернет пассажиры покупают более 40% билетов. 

Как сообщалось, в 2018 году УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

О том, какие малоизвестные права имеют пассажиры поездов, узнайте из видеосюжета:
укрзализныця, Одесса, билеты, ковель, евгений кравцов, перемышль, ж/д билеты, Хелм

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"Сегодня"

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