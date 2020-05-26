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Билеты на поезда и электрички начнут продавать раньше, чем планировалось

26 мая, 12:37

Виктория Подолянец

Реализация билетов и открытие направлений будет зависеть от разрешений местных властей

Старт продажи билетов на рейсы "Укрзализныци" ожидается 27 или 28 мая по тем направлениям, где есть соответствующие решения комиссий областей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", – отметили в пресс-службе.

20 мая Кабинет министров утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику, с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

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Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

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Также мы писали о том, что в Украине, где скоро готовятся отменить ограничения на перевозки, транспортные предприятия в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн.

Ранее новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина.

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Укрзализныця билет билеты железная дорога билеты на поезд

Источник: УНИАН

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