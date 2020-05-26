Билеты на поезда и электрички начнут продавать раньше, чем планировалось

Старт продажи билетов на рейсы "Укрзализныци" ожидается 27 или 28 мая по тем направлениям, где есть соответствующие решения комиссий областей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры.
"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", – отметили в пресс-службе.
20 мая Кабинет министров утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику, с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.
Также мы писали о том, что в Украине, где скоро готовятся отменить ограничения на перевозки, транспортные предприятия в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн.
Ранее новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина.
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