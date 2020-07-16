Билеты на поезда: "Укрзализныця" смягчила правила для Киева

С сегодняшнего дня, 16 июля, "Укрзализныця" (УЗ), которая уже запустила 65 поездов дальнего следования, начала продавать 100% мест в составах, следующих в Киев и из Киева. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"В поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", – говорится в сообщении.

В УЗ объяснили, что такое решение принято благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации. Ограничение на продажу 50% билетов, согласно правилам Кабмина, распространяется лишь на те регионы, которые не ослабляют карантин. Само решение о смягчении ограничений принимают местные власти.

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Ранее продажа 100% билетов также началась на поезда №7/8 Харьков – Одесса (с 2 июня), №81/82 Харьков – Новоалексеевка и №53/54 Днепр – Одесса (с 17 июня), №91/92 Одесса – Константиновка (с 29 июня).

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УЗ напоминает, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также проводится усиленная обработка постельного белья во время стирки. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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