Boeing объявил о массовых сокращениях из-за коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает наносить удар по мировой авиационной отрасли. После того, как стало известно, что европейский лоукостер урезает зарплаты и сокращает сотрудников, тревожные новости поступили и из американской корпорации Boeing.

Как заявил глава Boeing Дэвид Кэлхун, корпорация сократит 10% сотрудников по всему миру. В своем письме Кэлхун объяснил, что сокращения – вынужденная мера из-за негативных последствий пандемии, ведь Boeing придется урезать производство некоторых моделей самолетов.

По его словам, сокращение производства коснется лайнеров семейств 777 и 787. Кроме того, более медленными темпами возобновится производство самолетов 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф.

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"Авиационной отрасли потребуется несколько лет на то, чтобы вернуться к тому объему перевозок, который мы наблюдали всего несколько месяцев тому назад. <...> Мы изо всех сил старались сохранить рабочие места, избегать увольнений даже несмотря на прекращение эксплуатации Boeing 737 MAX. Но очередное сокращение производства и продолжающееся влияние пандемии COVID-19 на бизнес вынуждает нас сократить штат сотрудников", - заявил Кэлхун.

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Напомним, ранее немецкая Lufthansa предупредила, что в ближайшее время у нее закончатся деньги, если власти европейский стран не предоставят ей финансовую помощь. Авиакомпания уже обратилась за финансовой помощью к правительствам Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Как известно из-за пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок может стать совсем иным. Как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, большинство авиакомпаний просто не переживут кризис, а дешевых билетов тоже не останется. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, когда могут возобновиться авиаперелеты и что ждет авиарынок.

Кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" выяснили, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

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