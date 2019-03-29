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Boeing против Airbus: ВТО встала на сторону Евросоюза

Сегодня, 11:28

ЕС получил право на компенсации со стороны американских властей

Фото: AFP
Boeing против Airbus: ВТО встала на сторону Евросоюза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg Транспорт ЕС получил право на компенсации со стороны американских властей

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing, рыночная стоимость которого рухнула после авиакатастрофы в Эфиопии. Причем, согласно вердикту ВТО, американские власти делали это вопреки правилам и предыдущим решениям организации.

В Европейской комиссии считают решение ВТО своей окончательной победой, так как оно позволяет Евросоюзу требовать в США возмещений, сообщает Deutsche Welle. Как пояснили в Еврокомиссии, субсидии позволяли американским авиастроителям продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus.

"Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники", – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

В Airbus также приветствовали решение ВТО. "Это явная победа для ЕС и Airbus", – отметил главный юрист европейского концерна Джон Харрисон.

В то же время в ЕС не стали упоминать о своих субсидии для Airbus, которые в ВТО раньше объявил незаконными. Теперь обе стороны могут ожидать определения ограничительных тарифов или отозвать свои иски. Харрисон надеется на дипломатическое решение.

"Мы надеемся, что эти решения подтолкнут США и Boeing ... к конструктивному сотрудничеству для создания справедливых условий торговли", – заявил он.

Напомним, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии. Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

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Тег ВТО, США, ЕС, Boeing, иски, Airbus

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