Boeing против Airbus: ВТО встала на сторону Евросоюза

ЕС получил право на компенсации со стороны американских властей

Фото: AFP

Boeing против Airbus: ВТО встала на сторону Евросоюза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg 2019-03-29T11:28:00+02:00 Транспорт ЕС получил право на компенсации со стороны американских властей

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing, рыночная стоимость которого рухнула после авиакатастрофы в Эфиопии. Причем, согласно вердикту ВТО, американские власти делали это вопреки правилам и предыдущим решениям организации.

В Европейской комиссии считают решение ВТО своей окончательной победой, так как оно позволяет Евросоюзу требовать в США возмещений, сообщает Deutsche Welle. Как пояснили в Еврокомиссии, субсидии позволяли американским авиастроителям продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus.

"Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники", – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

В Airbus также приветствовали решение ВТО. "Это явная победа для ЕС и Airbus", – отметил главный юрист европейского концерна Джон Харрисон.

В то же время в ЕС не стали упоминать о своих субсидии для Airbus, которые в ВТО раньше объявил незаконными. Теперь обе стороны могут ожидать определения ограничительных тарифов или отозвать свои иски. Харрисон надеется на дипломатическое решение.

"Мы надеемся, что эти решения подтолкнут США и Boeing ... к конструктивному сотрудничеству для создания справедливых условий торговли", – заявил он.

Напомним, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии. Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

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