Boeing возобновила производство скандальных самолетов 737 Mаx

Компания Boeing вернулась к производству самолетов 737 Mаx, у которых ранее обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Об этом говорится в официальном заявлении авиастроительной корпорации.

Производство возобновилось на заводе в Рентоне штата Вашингтон. Выпускать лайнеры пока что будут более низкими темпами, чем планировали. Такое решение Boeing объяснил тем, что повышает безопасность сотрудников, а также качество продукции.

Авиазаводы в штате Вашингтон остановили в марте-2020 из-за пандемии коронавируса. А в апреле Boeing анонсировал сокращения сотрудников. Что касается скандального 737 Max, то он остается самой популярной моделью реактивных самолетов компании, несмотря на недавние катастрофы.

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Напомним, ранее полеты 737 Max были прекращены по всему миру после двух аварий в течение пяти месяцев, вызванных неисправностью программного обеспечения самолета. Первый случай произошел в октябре 2018 года, когда борт индонезийского рейса Lion Air упал вскоре после взлета около Джакарты. Тогда погибли 157 пассажиров и членов экипажа. Пять месяцев спустя, в марте 2019 года, самолет эфиопских авиалиний потерпел крушение в районе Аддис-Абебы, в результате чего погибли все 189 человек на борту.

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