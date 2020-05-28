Boeing возобновила производство скандальных самолетов 737 Mаx

Компания Boeing вернулась к производству самолетов 737 Mаx, у которых ранее обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Об этом говорится в официальном заявлении авиастроительной корпорации.
Производство возобновилось на заводе в Рентоне штата Вашингтон. Выпускать лайнеры пока что будут более низкими темпами, чем планировали. Такое решение Boeing объяснил тем, что повышает безопасность сотрудников, а также качество продукции.
Авиазаводы в штате Вашингтон остановили в марте-2020 из-за пандемии коронавируса. А в апреле Boeing анонсировал сокращения сотрудников. Что касается скандального 737 Max, то он остается самой популярной моделью реактивных самолетов компании, несмотря на недавние катастрофы.
Напомним, ранее полеты 737 Max были прекращены по всему миру после двух аварий в течение пяти месяцев, вызванных неисправностью программного обеспечения самолета. Первый случай произошел в октябре 2018 года, когда борт индонезийского рейса Lion Air упал вскоре после взлета около Джакарты. Тогда погибли 157 пассажиров и членов экипажа. Пять месяцев спустя, в марте 2019 года, самолет эфиопских авиалиний потерпел крушение в районе Аддис-Абебы, в результате чего погибли все 189 человек на борту.
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