Boeing выплатит 4,9 миллиарда долларов компенсаций за отмененные рейсы

Объем выручки компании упал во втором квартале на 35,1 процента

Фото The Seattle Times.

Американская авиастроительная компания Boeing на фоне двух авиакатастроф ее самолета 737 MAX заявила о рекордных убытках во втором квартале текущего года. Они составляют 2,9 миллиарда долларов и является самыми большими за всю историю компании в течение одного квартала.

Отмечается, что объем выручки компании упал во втором квартале на 35,1 процента – до 15,8 миллиарда долларов, что также объясняется, в частности, прекращением поставок модели 737 MAX, которая пользовалась наибольшим спросом. К тому же, компания потратила на выплату дивидендов 1,2 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Boeing отложил первые полеты новой модели 777X, которая находится в разработке. В компании объяснили проблемами с двигателями 777X, которые поставляет компания General Electric. Также в компании заявляют, что пытаются решить проблемы с программным обеспечением самолетов 737 MAX, которые были связаны с обеими авариями 737 MAX.

На прошлой неделе авиагигант заявил о планах выделить 4,9 миллиарда долларов на компенсации авиакомпаниям за отмененные рейсы и задержки с доставкой самолетов.

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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