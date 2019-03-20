Борьба с "дизельным" фальсификатом обвалила импорт авиакеросина

ДТ в Украине разбавляли авиационным топливом, но теперь такие махинации стали дороже

Фото: Getty Images

Борьба с "дизельным" фальсификатом обвалила импорт авиакеросина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24c/a11/5c924ca1137d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24c/a11/5c924ca1137d1.jpg 2019-03-20T16:23:59+02:00 Транспорт ДТ в Украине разбавляли авиационным топливом, но теперь такие махинации стали дороже

Импорт авиационного топлива в Украину в феврале 2019 года сократился в 1,8 раза по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Так, в страну ввезли 18,9 тыс. тонн авиатоплива, сообщили аналитики Консалтинговой группы А-95 со ссылкой на данные собственного исследования.

Аналитики отмечают, что количество импортеров топлива сократилось с 15 до 11.

"Ужесточение контроля за целевым использованием авиакеросина привело к увеличению объемов поставок импортерами, которые либо сами осуществляют заправку самолетов, либо выступают поставщиками топлива для топливозаправочных компаний в аэропортах", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что авиакеросин импортируется в основном по железной дороге из Беларуси и Литвы. В то же время, после ужесточения контроля над использованием авиакеросина в 9 раз обвалился объем импорта керосина по морю.

Напомним, с 1 января 2019 года для борьбы с нецелевым использованием авиационного керосина, в частности его смешиванием с ДТ, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. До этих изменений с помощью авиатоплива изготавливали фальсификат:

Низкокачественное топливо производится в кустарных условиях путем смешивания компонентов, основной среди которых – авиакеросин.

Новые правила предусматривают десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердит, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерва.

Контроль над целевым использованием осуществляется путем выдачи налоговых векселей. В первой половине января импортеры и производители столкнулись со сложностями в работе нового порядка, но к концу месяца ситуация нормализовалась.

По оценкам "А-95", в 2017–2018 годах мимо конечных потребителей прошло 335 тыс. т керосина, что нанесло убытки бюджету в размере 1,5 млрд грн. Эти данные частично подтверждаются исследованием Антимонопольного комитета.

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