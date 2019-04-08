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"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании

Сегодня, 14:35

Только пять авиакомпаний были пунктуальными на 100%

Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook
Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook.
"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/094/96e/5ca09496e2252.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/094/96e/5ca09496e2252.jpg Транспорт Только пять авиакомпаний были пунктуальными на 100%

Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в марте, стали Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиакомпании Qatar Airways, Wind Rose, Brussels Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали Ryanair, Austrian Airlines, Air Astana, SWISS, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Bukovyna, Air Arabia, Lufthansa, British Airways, Bravo Airways, LOT Polish Airlines, Air France.

Пунктуальность в диапазоне 50-70% у компаний Iraqi Airways, Azur Air Ukraine, KLM, Flydubai, El Al, Sky Up, Air Malta.

Напомним, по итогам января самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя", стали Air Malta и Iraqi Airways, а по итогам февраля – KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег авиа, авиакомпания, аэропорт Борисполь

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УНИАН

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