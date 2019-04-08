"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании
Только пять авиакомпаний были пунктуальными на 100%
Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в марте, стали Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Авиакомпании Qatar Airways, Wind Rose, Brussels Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.
Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали Ryanair, Austrian Airlines, Air Astana, SWISS, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Bukovyna, Air Arabia, Lufthansa, British Airways, Bravo Airways, LOT Polish Airlines, Air France.
Пунктуальность в диапазоне 50-70% у компаний Iraqi Airways, Azur Air Ukraine, KLM, Flydubai, El Al, Sky Up, Air Malta.
Напомним, по итогам января самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя", стали Air Malta и Iraqi Airways, а по итогам февраля – KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways.
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