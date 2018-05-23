"Борисполь" откроет терминал "F": названы сроки

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) намерен запустить терминал "F" к началу летней навигации 2019 года, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

Он не связывает открытие этого терминала с началом работы в аэропорту крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair.

"В пиковые нагрузки аэропорт "Борисполь" исчерпал свои возможности, так что терминал "F" откроем к летней навигации 2019 года ", – сказал Дыхне.

Ранее руководитель аэропорта Павел Рябикин заявлял, что в случае, если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, ныне законсервированный терминал "F" будет открыт.

Напомним, со второй попытки в Украину зашла крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair. Первые рейсы анонсированы в восемь стран Европы: Испанию, Словакию, Польшу, Литву, Германию, Ирландию, Швецию и Великобританию. Лоукостер будет работать со львовским аэропортом и столичным "Борисполем". Всего появятся 32 новых рейса в неделю из Киева и еще 14 из Львова. Напомним, в прошлом году Ryanair отменила свой вход в Украину из-за срыва переговоров.