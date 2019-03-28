"Борисполь" запускает работу терминала F: названа дата

Пассажирам советуют заранее узнавать, откуда именно улетает их самолет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Борисполь" запускает работу терминала F: названа дата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc9/bf1/5c9cc9bf1a1ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc9/bf1/5c9cc9bf1a1ad.jpg 2019-03-28T15:26:00+02:00 Транспорт Пассажирам советуют заранее узнавать, откуда именно улетает их самолет

После начала работы в Украине лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F. Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что терминал откроют в тестовом режиме 31 марта.

Через этот терминал будут отправляться рейсы, собственно, Ryanair и входящей в него австрийской авиакомпании Laudamotion. Также как точку базирования терминал F выбрал украинский перевозчик SkyUp Airlines. А в перспективе часть рейсов через терминал F будут выполнять авиакомпании YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose, Air Serbia, Iraqi Airways.

"Терминал F позволяет расширить возможности по привлечению авиаперевозчиков, которые работают в разных моделях бизнеса. В частности, он лучше подходит для реализации лоукост-технологии пешей посадки на борт. В результате аэропорт обеспечит более гибкое обслуживание рейсов и реализацию технологий как регулярных, так и лоукост- и чартерных перевозчиков", - сообщили в аэропорту.

В "Борисполе" предупредили пассажиров, что теперь им следует уточнять терминал отправления перед выездом в аэропорт. Заблаговременно уточнять терминал прилета рекомендуют и тем, кто встречает пассажиров.

"Каждые 30 минут между терминалами будет ездить бесплатный автобус Shuttle Bus. Потенциальным пассажирам F, которые приезжают в аэропорт на Kyiv Boryspil Express, будет удобно воспользоваться автобусной остановкой возле терминала D", – отмечают в "Борисполе".

До 31 марта в аэропорту "Борисполь" для обслуживания пассажиров будет использоваться только терминал D. Терминал F, построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013-м.

А терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала B. О том, что терминал B "Борисполя" морально устарел и технически не подходит для дальнейшей эксплуатации, в аэропорту заявляли еще в 2016 году.

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