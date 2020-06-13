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British Airways распродает уникальные картины из-за коронакризиса

13 июня, 08:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пандемия заставила авиакомпанию пойти на беспрецедентные меры

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру несут миллиардные потери. Для того, чтобы сгладить последствия этого кризиса, крупнейший британский авиаперевозчик British Airways выставил на продажу часть своей художественной коллекции, чтобы собрать средства.

Речь идет, в частности, о картинах британских художников Демиена Херста, Бриджит Райли и Питера Дойга, сообщает BBC. Всего авиакомпания планирует продать как минимум 10 картин, причем стоимость одной из них оценивают более чем в миллион фунтов стерлингов.

"Нам, конечно, очень жаль видеть, как часть главных сокровищ коллекции British Airwaysвыставляются на аукционе. Ведь эта коллекция своего времени высоко ценилась и была одной из первых в своем роде. Впрочем, мы понимаем, что сейчас настали беспрецедентные времена", – сообщили в лондонской компании Artwise, которая 17 лет занималась художественной коллекцией British Airways.

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Ранее из-за пандемии коронавируса British Airways объявила о значительных финансовых убытках. Компания объявила о планах сократить 12 тысяч рабочих, в том числе более тысячи пилотов, хотя еще не приняла окончательного решения.

Напомним, British Airways не единственная авиакомпания, которая заявила о сокращениях сотрудников из-за коронакризиса. Например, Wizz Air вынужден уволить тысячу сотрудников, 19% от общего количества персонала, а EasyJet – 4500 сотрудников, то есть почти треть.

Как известно, кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" выяснили, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

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