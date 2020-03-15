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Цену определяют автоматически: в МАУ объяснили резкое подорожание авиабилетов

15 марта, 19:53

Татьяна Очеретяна

Цену билетов рассчитывает специальная программа

Авиакомпания МАУ объяснила, почему резко повысила цены на билеты за пару дней до закрытия границ Украины. Согласно информации на сайте, цены на авиабилеты автоматически рассчитывает специальная система Revenue Management System.

"Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета – Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме. Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и т.д.", – рассказали в МАУ.

В компании отметили, что увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости.

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Напомним, что по факту увеличения цен на билеты Антимонопольный комитет Украины начал расследование.

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Кроме того, мы писали, что ночью 17 марта в Украине прекращается регулярное международное авиасообщение. Гражданам Украины, которые не успеют в течение этого времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания.

Также смотрите обращение президента Владимира Зеленского по решениям СНБО относительно коронавируса:

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