Часть электричек в Украине планируют заменить автобусами

Сегодня, 15:33

Поезда на некоторых направлениях ходят почти пустыми, сообщили в "Укрзализныце"

В Украине электрички изношены на 85-97%. Фото: Г. Салай, &quot;Сегодня&quot;
В Украине электрички изношены на 85-97%. Фото: Г. Салай, "Сегодня"

Несмотря на то что в Украине начали капитально ремонтировать электрички, "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов, заполняемость которых составляет до 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты предлагают запустить автобусы, заявил и.о. главы компании Евгений Кравцов в интервью Delo.ua.

"Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание… Для нас гораздо более экономически приемлемый вариант – приобрести автобусы и запустить их на такие направления", – сообщил Кравцов.

Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.

"Но проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами… Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам", – резюмировал Кравцов.

УЗ неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз.

Ранее Германия не согласилась бесплатно отдать б/у электрички, на которые рассчитывала Украина. Поэтому такой проект не перестал быть экономически целесообразным для "Укрзализныци". УЗ может согласиться на сотрудничество, если немецкая сторона передумает и отдаст подержанные электрички бесплатно, заявлял Кравцов. 
Укрзализныця, поезда, электрички, автобусы, Кравцов, пассажирские перевозки

Вы сейчас просматриваете новость "Часть электричек в Украине планируют заменить автобусами". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

"В Москву будут ходить только медведи": Украина рассматривает процесс прекращения пассажирских перевозок в Россию

Сегодня, 08:50

Украинцы так и не отказались от путешествий в Россию - разве что стали больше на них тратить

Транспорт

Фото: архив

В Украине спишут 40% локомотивов

12 Сентября, 11:41

В "Укрзализныце" рассказали, что будет со старыми тепловозами и электровозами
Загрузка...

Транспорт

Фото: А Бойко

"Украинцы отвыкли от рек": почему в стране исчезают пассажирские теплоходы

1 Сентября, 07:37

По сравнению с 1990 годом украинцы пользуются водным транспортом на 98% меньше

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: архив

Знайте, кто вас возит: в Украине запустили электронный кабинет перевозчика

30 Августа, 19:30

Электронный кабинет сведет к нулю коррупционные риски и будет удобен как поставщикам услуг, так и обществу, считают в Минсоцполитики
Загрузка...