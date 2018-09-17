Часть электричек в Украине планируют заменить автобусами

Несмотря на то что в Украине начали капитально ремонтировать электрички, "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов, заполняемость которых составляет до 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты предлагают запустить автобусы, заявил и.о. главы компании Евгений Кравцов в интервью Delo.ua.

"Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание… Для нас гораздо более экономически приемлемый вариант – приобрести автобусы и запустить их на такие направления", – сообщил Кравцов.

Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.

"Но проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами… Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам", – резюмировал Кравцов.

УЗ неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз.

Ранее Германия не согласилась бесплатно отдать б/у электрички, на которые рассчитывала Украина. Поэтому такой проект не перестал быть экономически целесообразным для "Укрзализныци". УЗ может согласиться на сотрудничество, если немецкая сторона передумает и отдаст подержанные электрички бесплатно, заявлял Кравцов.