Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины

В стране вступили в силу изменения правил перевозок

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине вступили в силу изменения правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Решение "отредактировать" эти нормы приняло решение Министерство инфраструктуры.

Согласно новым правилам, изменяется вес разрешенной ручной клади. В вагонах можно провозить вещи, суммарный вес которых не превышает 50 килограммов.

"Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа. Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается", – говорится в документе.

Сверх нормы можно провозить портфель, дамскую сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд, удилища, фотоаппарат, видеокамеру и другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть расположены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади.

Также разрешается перевозить при себе счет нормы ручной клади пассажира детские коляски (при проезде ребенка), велосипеды в разобранном и упакованном виде (не более одного). Но в поезда "Інтерсити" и "Интерсити+" не дозволяется заходить с велосипедом, если в вагоне отсутствует место для его расположения.

"В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, перевозки велосипедов осуществляется с обязательной оплатой как за 20 кг багажа", – уточняется в правилах.

Читайте также В Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские: список

Кроме того, документ регулирует правила проверки билетов. Например. во время поездки в поездах категории "Интерсити+" проверка проездных документов может осуществляться уже после посадки пассажиров.

А в случае если на одно место было по ошибке продано два билета, начальника поезда обязуют пропустить пассажира в вагон и принять меры для размещения такого человека в поезде. При этом начальник поезда должен составить акт, одна копия которого отдается пассажиру на руки.

Также отмечается, что проводник вагона обязан перед подачей поезда для посадки вывесить трафарет и порядковый номер вагона.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.